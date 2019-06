Roland Garros: Zverev heeft weer vijf sets nodig

Net als in de eerste ronde had de nummer vijf van de plaatsingslijst vijf sets nodig om het verschil te maken. Tegen de Serviër Dusan Lajovic gaf Zverev een 2-0-voorsprong weg, maar het liep goed af: 6-4 6-2 4-6 1-6 6-2. De volgende tegenstander is de als negende geplaatste Italiaan Fabio Fognini.

Zverev speelde zeer wisselvallig en verspeelde zo onnodig veel energie bij temperaturen die in Parijs richting 30 graden gingen. De partij duurde ruim 3 uur, nog altijd een uur minder dan de 4 uur die hij nodig had om zich in de eerste ronde te ontdoen van de Australiër John Millman.

Fognini bereikte ten koste van de Spanjaard Roberto Bautista Agut in vier sets de laatste zestien.