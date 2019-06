Oranje met 4500 fans naar Guimarães

De KNVB rekent op zo'n 4500 fans in Guimarães. De Engelse voetbalbond verwacht dat er ruim 20.000 supporters naar het noorden van Portugal komen.

Estádio D. Afonso Henriques biedt plaats aan zo'n 30.000 fans. De halve finale tussen Nederland en Engeland is zo goed als uitverkocht. De meeste Nederlandse fans komen donderdag vanaf 12.00 uur Portugese tijd bijeen in Parque da Cidade, in het centrum van Guimarães. Voor hen wordt een Oranje-fanzone ingericht.

De Nederlandse fans willen vanaf 17.30 uur met z'n allen binnen drie kwartier naar het stadion lopen. De aftrap van de halve finale is om 19.45 uur plaatselijke tijd. In Nederland is het dan 20.45 uur.