Minuut stilte voor CL-finale voor Reyes

De 21-voudig international kwam zaterdag om het leven door een verkeersongeluk. De Europese voetbalunie UEFA besloot dat Reyes een passend eerbewijs verdient.

„Hij was de koning van de Europa League”, schreef de UEFA op de website, verwijzend naar de vijf keer dat Reyes dat toernooi won. Twee keer deed hij dat als speler van Atlético Madrid en liefst driemaal op rij met Sevilla.

De finale wordt gespeeld in het stadion van Atlético Madrid, waarmee Reyes in 2010 en 2012 het tweede Europese clubtoernooi won. Met Sevilla deed hij dat in 2014, 2015 en 2016.