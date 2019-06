Jonge Ajacieden pakken titel na beruchte mini-Klassieker

De jonge Ajacieden speelden veel slimmer dan het oude Feyenoord. De gemiddelde leeftijd aan Rotterdamse zijde was bijna twee jaar hoger dan aan Amsterdamse kant. Zo bracht Feyenoord-trainer Kuyt vier spelers binnen de lijnen die hun debuut al lang en breed gemaakt hebben in het eerste elftal van de Rotterdammers: Wouter Burger, die het veld met een rode kaart (tweemaal geel) in de slotfase moest verlaten, Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida en Cheick Touré. De belangen, een plek in de UEFA Youth League, waren dan ook groot.

Toch slaagde Feyenoord er nauwelijks in een kans te creëren. Dit in tegenstelling tot Ajax, dat voor rust verdiend aan de leiding kwam. Anass Salah-Eddine stuurde Brian Brobbey met een fluwelen trap de diepte in, waarna Brobbey de Rotterdamse goalie omspeelde en uit een lastige hoek zijn 34e seizoenstreffer binnenschoof. Brobbey scoorde afgelopen woensdag ook al in de 3-1 gewonnen bekerfinale tegen FC Groningen.

Het duel dreigde vlak na rust nog lelijk te ontsporen, nadat Feyenoorder Kökcü Ajax-verdediger Devyne Rensch een doodschop verkocht. Het duurde enige minuten voordat het opstootje was gesust. Niet veel later besliste Naci Ünüvar, de jongste speler van het veld, het duel. De assist kwam van de voeten van Sontje Hansen, de aanvaller die twee grote kansen onbenut liet.

Voor Ünüvar was het een bijzondere week in een bijzonder seizoen. De kleine spelverdeler pakte de dubbel met Ajax A1 en werd Europees kampioen met Oranje Onder 17. Een week geleden nog tekende hij een driejarig contract in Amsterdam. Ünüvar was overigens niet de einige Ajacied die grossierde in prijzen. Zeven van zijn ploeggenoten waren eveneens van de partij toen Oranje Onder 17 in Ierland de Europese titel prolongeerde.