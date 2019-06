Carapaz verdedigt roze trui met succes, Mollema blijft vijfde

Op 12 kilometer van de streep plaatste Landa zijn aanval en dwong daarmee Nibali en Primoz Roglic, de nummers twee en drie uit het klassement, in de achtervolging te gaan. Aan de voet van de slotklim kreeg de Spanjaard van Movistar gezelschap van Carapaz en Nibali. Het groepje met Roglic en Bauke Mollema, de nummer vijf in het klassement, volgde op honderd meter, maar zag de achterstand vervolgens oplopen. Roglic kwam binnen op 54 seconden en raakte zijn derde plaats in het klassement kwijt aan Landa. Hij staat nu vierde op 3.06 van het roze.

Mollema blijft vijfde

Mollema kwam binnen op 48 seconden van Bilbao, die eerder ook de zevende etappe in de Giro op zijn naam had geschreven. De kopman van Trek-Segafredo verdedigde daarmee met succes zijn vijfde plaats in het klassement op 5.51 minuten van Carapaz. Dat kwam ook omdat zijn grootste concurrent Miguel Ángel López op achterstand binnenkwam. De Colombiaan was aan het begin van de slotklim ten val gekomen door een meerennende supporter. De fysieke uitbrander die López de supporter gaf, kan hem ook nog op sancties komen te staan.

Carapaz leidde het trio met Landa en Nibali bijna de gehele slotklim. Een aanval van nummer twee Nibali werd gemakkelijk beantwoord. De kopgroep met daarin Bilbao werd op ruim 3 kilometer van de streep bijgehaald, maar niet meer gelost. Daardoor greep Landa naast zijn gedroomde ritoverwinning. Bilbao, overgebleven uit de vlucht, was hem net te snel af.