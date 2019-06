Steijn kan Ten Cate opvolgen als trainer bij Al Wahda

De coach, die sinds de zomer van 2014 aan het roer staat bij VVV-Venlo, is naar voren geschoven door Henk ten Cate. Die is nu nog actief als hoofdtrainer van Al Wahda. Steijn promoveerde in 2017 met de Noord-Limburgers naar de Eredivisie, en behield de ploeg vervolgens knap twee seizoenen voor het hoogste niveau.

De voormalig hoofdtrainer van ADO Den Haag was ook in gesprek met PEC Zwolle om daar Jaap Stam op te volgen als eindverantwoordelijke, maar die onderhandelingen liepen stuk.