Video - Van der Vaart mateloos populair bij Spurs-fans

In Madrid werd Rafael van der Vaart, oud-speler van Tottenham, minutenlang luidkeels toegezongen door de massaal afgereisde fans. Van der Vaart speelde tussen 2010 en 2012 op White Hart Lane en was als aanvallende middenvelder mateloos populair bij de Spurs-supporters.

Voor zijn periode in Londen was de oud-Ajacied ook twee seizoenen actief in Madrid, waar de Champions League-finale gespeeld wordt. Tussen 2008 en 2010 kwam de linkspoot tot 58 duels voor Real Madrid.

Ook de supporters van Liverpool lieten even zien dat zij dol zijn op de Nederlanders, getuige hun loftuitingen aan de adressen van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk.