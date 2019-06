Oranjevrouwen via ruime zege op Australië naar WK

Shanice van de Sanden (twee keer) en Vivianne Miedema kwamen in Eindhoven tot scoren. In het stadion van PSV waren 30.640 toeschouwers aanwezig. Dat is een record voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland.

Nederland trad aan zonder Anouk Dekker. De centrale verdedigster van Montpellier is voor de eerste WK-wedstrijd op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland geschorst. Dominique Bloodworth mocht daardoor in Eindhoven samen met Stefanie van der Gragt warmdraaien in het hart van de defensie.