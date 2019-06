’Oranje op de goede weg, maar er moeten dingen beter’

„We zijn op de goede weg”, concludeerde ze bij Veronica. „Zeker gezien de goede doelpunten die we hebben gemaakt. Maar links en rechts kunnen en moeten er nog wel dingen beter. In de eerste helft was de opbouw bij ons niet optimaal. Er werd binnen de ploeg verschillend over gedacht, waardoor er niet altijd de juiste keuzes werden gemaakt.” Vlak voor de pauze opende Shanice van de Sanden de score voor Oranje. „Dat bracht wat meer rust bij ons”, oordeelde Wiegman. „Daarna gingen we makkelijker voetballen.”

Mede door de krachtige tegenstand van Australië had de medische staf van Oranje het druk tijdens de serieuze oefeninterland. „Maar ik vond ze niet te fysiek spelen hoor”, zei Wiegman. „Dat kunnen we bij het WK ook verwachten. Daarop hebben we onszelf nu tegen Australië een beetje kunnen instellen.”

Volgens Wiegman had alleen Kika van Es, die al in de twaalfde minuut moest uitvallen met een hand- of polskwetsuur, een blessure overgehouden aan het duel. „We hopen dat het meevalt bij haar. De rest is er zonder kleerscheuren af gekomen.”

Martens

Aanvalster Lieke Martens was trots op de Nederlandse ploeg. „We hadden het in het begin lastig”, gaf de 26-jarige spits van Barcelona toe. „Australië heeft een heel goed team, dat snel druk zet en er meteen bovenop zit. Als je dan met 3-0 wint van een WK-kanshebber en mooie doelpunten maakt, heb je het gewoon goed gedaan. We gaan nu met een fijn gevoel naar het WK. In Frankrijk moeten we van wedstrijd naar wedstrijd leven en proberen in een flow te komen.”

Oranje speelt op 11 juni in Frankrijk de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.