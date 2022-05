Guardiola deelt zorgen over ziekenboeg en bespreekt gunfactor: ’Men hoopt op Liverpool’

Toch zijn er zorgen voor Pep Guardiola en dan met name achterin. „Rúben Dias, Kyle Walker en John Stones komen de rest van het seizoen niet meer in actie”, zei de manager van City. Ook Oranje-international Nathan Aké was niet fit genoeg om minuten te maken thuis tegen The Magpies. Zodoende heeft Guardiola op dit moment maar drie echte verdedigers tot zijn beschikking: João Cancelo, Oleksandr Zinchenko en Aymeric Laporte. „Of je zou Fernandinho tot de verdedigers moeten rekenen.”

Met die in de breedte mager bezette achterhoede reist City nog af naar Wolverhampton Wanderers en West Ham United. Beide tegenstanders hebben nog wel het nodige om voor te spelen. The Hammers hopen nog het zwalkende Manchester United te achterhalen en zo ten koste van de aanstaande club van Erik ten Hag naar de Europa League te mogen. City’s stadsgenoot zou dan veroordeeld worden tot de Conference League. Wolverhampton hoopt op zijn beurt weer op een misstap van West Ham, zodat het de Conference League in kan. City sluit de competitie af thuis tegen Aston Villa. Overigens spelen Villa en Wolverhampton ook nog tegen Liverpool. The Reds hebben verder nog een wedstrijd tegen Southampton op het programma staan.

Volgens Guardiola zouden velen maar wat graag zien dat zijn ploeg nog een van de drie duels verliest. „Iedereen, inclusief de media, gunt het Liverpool meer dan ons. Dat is geen probleem. Het is zelfs logisch. Waarschijnlijk hebben ze meer supporters over de hele wereld en in Engeland. Liverpool is, naast Manchester United, het meest bekende team met hun geschiedenis en prijzenkast. Wij doen pas sinds tien jaar weer echt mee, maar we komen er aan.”