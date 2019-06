Van Dijk en Wijnaldum winnen Champions League met Liverpool

Een snelle treffer van Mo Salah bracht de ploeg van trainer Jürgen Klopp al snel een voorsprong. Scheidsrechter Damir Skomina wees al na 24 seconden naar de stip, toen Sadio Mané de bal tegen de uitgestoken arm van Spurs-middenvelder Moussa Sissoko schoot. Videoscheidsrechter Danny Makkelie had er weinig tijd voor nodig om zijn collega op de grasmat te vertellen dat hij de juiste keuze had gemaakt.

Salah haalt gram

Sterspeler Salah maakte van elf meter geen fout en haalde daarmee meteen zijn gram voor de verloren finale tegen Real Madrid van vorig jaar. De Egyptenaar moest toen na een half uur al geblesseerd de strijd staken, nadat hij door Sergio Ramos tegen het gras was gewerkt. Salah zag hoe zijn ploeg de cup met de grote oren misliep, en moest als gevolg van die blessure ook het eerste groepsduel van Egypte op het aansluitende WK missen.

Jordan Henderson (l.) en Mo Salah vieren de 1-0. Ⓒ AFP

Maar een jaar later was alles anders, en liet de linkspoot de rode helft van het Wanda Metropolitano al na anderhalve minuut ontploffen van vreugde. De neutrale toeschouwer hoopte dat de snelle openingsgoal het startschot was van een spectaculair eerste bedrijf, maar niets bleek minder waar.

Liverpool-backs het gevaarlijkst

Het grootste gevaar van Liverpool voor rust kwam via de backs. Trent Alexander-Arnold schoot rakelings naast en Andrew Robertson trof met een vlammende uithaal de vuisten van Hugo Lloris. Maar veel dichter bij een tweede goal kwam Liverpool niet. Tottenham kwam zo mogelijk nog minder in de buurt van een goal. Alleen Sissoko en Christian Eriksen waagden van buiten het strafschopgebied een poging, maar doelman Alisson hoefde die ballen alleen maar na te kijken hoe ze de tribune in vlogen.

Georginio Wijnaldum duelleert met Christian Eriksen. Ⓒ AFP

Wijnaldum speelde als basisspeler in de finale een veel minder prominente rol dan in de halve finale tegen Barcelona, maar dat kon ook bijna niet anders. Na een uur spelen haalde Klopp de Nederlander eraf ten faveure van James Milner, in een poging meer controle op het middenveld te krijgen. Dat was nodig, want de Spurs beten in het eerste kwartier na rust al meer van zich af dan dat ze in de hele eerste helft hadden gedaan.

Spurs dringen aan

Halverwege de tweede helft bracht Tottenham-coach Mauricio Pochettino Ajax-beul Lucas Moura in, en niet veel later leek Heung-Min Son op weg naar de gelijkmaker. De Zuid-Koreaan dacht vrij baan te hebben naar Alisson, maar een sterke verdedigende actie van Van Dijk verijdelde die kans. Spurs drong aan, want naast Son was ook Dele Alli (met een geplaatste bal en een kopbal over) gevaarlijk.

Het werk voor Alisson werd steeds serieuzer, want tien minuten voor tijd stelden zowel Son als Moura de Braziliaan binnen tien seconden met een uithaal op de proef. Pochettino bracht met Fernando Llorente zijn laatste troef, en Liverpool ontsnapte bij een vrije trap van Christian Eriksen andermaal aan de gelijkmaker. Alisson ontpopte zich tot de belangrijkste man aan de zijde van Liverpool, en hoe cruciaal zijn reddingen waren, bleek vijf minuten voor tijd.

Origi beslist wedstrijd

Nadat Van Dijk er eerst niet in slaagde om de bal uit een hoekschop op doel te schieten, bezorgde Joël Matip de bal bij invaller Divock Origi. En de man die Barcelona al de das omdeed in de halve eindstrijd, maakte nu ook een einde aan alle illusies van Tottenham door in de verre hoek raak te vuren. En zo bezorgde de Belg Liverpool voor de zesde keer in de geschiedenis de belangrijkste Europese beker.