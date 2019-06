Van Dijk uitzinnig: ’We hebben het gewoon geflikt!’

Bekijk ook: Van Dijk en Wijnaldum winnen Champions League met Liverpool

„Fantastisch, ongelofelijk, ik kan het bijna niet bevatten”, zei de Nederlander na de 2-0 zege op Tottenham Hotspur. „We zijn dit seizoen zo gegroeid. Als spelers, als mensen, als team... Tottenham was de tweede helft gevaarlijker dan wij, maar we zijn zo hard voor elkaar blijven werken. We hebben het gewoon geflikt, laten we dit gaan vieren.”

En die woorden zijn natuurlijk niet aan dovemans oren gericht. „De supporters zijn geweldig”, zei Van Dijk terwijl hij zwaaide naar het publiek. „Deze fans leven voor de club. Zelfs als we vanavond niet hadden gewonnen, dan hadden ze voor ons klaar gestaan en ons weer opgeraapt. Dat is zo’n geweldig gevoel. ik ben ontzettend trots dat ik hier mag spelen en en dit smaakt echt naar meer.”