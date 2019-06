Pechvogel Van Es moet vrezen voor WK

Kika van Es verlaat in tranen het veld. Ⓒ BSR Agency

Het is nog onduidelijk of Kika van Es met de Oranje Leeuwinnen mee kan naar het WK. De linksback heeft zaterdag in het uitzwaaiduel met Australië een breukje in haar middenhandsbeentje opgelopen. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen.