Klopp rekent af met vloek: ’Mijn familie had het er nog moeilijker mee’

De basisspelers Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk vierden het feest van de ’Reds’ in Spanje uitbundig mee. Zij zijn de eerste Nederlanders sinds Arjen Robben met Bayern München in 2013 die mogen pronken met de ’Cup met de Grote Oren’. Het duo meldt zich komende week ongetwijfeld vrolijk in Portugal voor de finaleronde van de Nations League met Oranje. Van Dijk speelde in de defensie van Liverpool een uitstekende wedstrijd. Middenvelder Wijnaldum kon deze keer geen hoofdrol vervullen en werd in de 62e minuut gewisseld voor James Milner.

„Het was één groot gevecht”, zei Klopp na het eindsignaal. „Tottenham speelde niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar ze bleven in de tweede helft wel gaan. Ik moet mijn spelers een compliment geven voor de manier waarop ze zijn blijven knokken.”

Gevraagd naar zijn (eindelijk) gewonnen finale, reageerde de Duitser: „Kijk, daar op de tribune zit mijn familie. Zij hadden het er nog moeilijker mee dan ik dat ik die finales steeds verloor. Daarom is deze zege ook zo mooi voor hun. Eindelijk kunnen ze het goed gaan vieren.”