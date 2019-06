Winnaars Liverpool wacht warm onthaal bij Oranje

Georginio Wijnaldum (l) en Virgil van Dijk vieren hun Champions League-winst met Liverpool. Ⓒ BSR Agency

LAGOS - De complete selectie van bondscoach Ronald Koeman zat anderhalf uur aan de buis gekluisterd en mocht uiteindelijk juichen voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, hun aanvoerder en aanvallende middenvelder. Gezamenlijk zagen de 21 internationals van Oranje hun ploeggenoten de Champions League winnen in Cascade Resort in de Algarve. Tijd om te feesten is er nauwelijks voor het succesvolle Liverpool-duo.