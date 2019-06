Aangifte tegen Neymar van verkrachting

Een Braziliaanse vrouw, van wie de identiteit geheim wordt gehouden, heeft aangifte van verkrachting gedaan tegen Neymar. Dat zou op 15 mei zijn gebeurd in een hotel in Parijs. De vrouw zegt dat ze via Instagram in contact was gekomen met de topvoetballer. Zijn assistent zou vervolgens een vliegticket naar Parijs voor haar hebben gekocht.

In een hotel niet ver van de Arc de Triomphe zou Neymar met geweld en tegen haar wil seks met haar hebben gehad. De vrouw ging twee dagen later terug naar Brazilië en deed daar aangifte. Ze was te aangeslagen en bang om dat in Parijs te doen, zei ze volgens het politiedossier.

De 27-jarige Neymar, vedette van Paris Saint-Germain, bereidt zich momenteel met het Braziliaanse elftal voor op de Copa América in eigen land. Hij moest een paar dagen geleden zijn aanvoerdersband afstaan aan Dani Alves. Een paar weken geleden kreeg Neymar een schorsing omdat hij een toeschouwer had geslagen na de verloren Franse bekerfinale. In Europa werd hij ook geschorst, omdat hij de scheidsrechters had beledigd na de uitschakeling van PSG in de Champions League.

Neymars vader zei tegen een Braziliaanse tv-zender dat zijn zoon door de vrouw in de val is gelokt. Dat zou onder meer blijken uit berichten op WhatsApp. Vader Neymar zegt dat het moeilijke tijden voor de familie zijn en hij is bang dat de zaak uit de hand loopt.