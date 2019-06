Foto’s: streaker in scoort tijdens én na Champions League-finale

Nadat de jonge vrouw al door de stewards - onder toeziend oog van Liverpool-spelers Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk en oud-Ajacied Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - in de kraag werd gevat, werd al snel duidelijk om wie het ging. De actie is zo goed als zeker opgezet door internetmiljonair Vitaly Zdorovetskiy, die eigenaar is van het YouTube-kanaal Vitaly Uncensored. Het was immers zijn vriendin die zaterdagavond voor een miljoenenpubliek de schijnwerpers zocht. Haar naam: Kinsey Wolanski.

Wolanski is in het dagelijks leven ook model en deelt haar beslommeringen graag via Instagram, waar ze voorafgaand aan de Champions League-finale iets meer dan 300.000 volgers had. Door haar bekendheid liep dat aantal razendsnel op tot boven de één miljoen en staat de teller inmiddels zelfs op 1,6 miljoen.

Kinsey Wolanski pakt tijdens de Champions League-finale haar ’moment of fame’. Ⓒ BSR Agency

Diep in de nacht plaatste Wolanski van de bewuste actie ook zelf een foto op Instagram, met de begeleidende tekst: „Leidde ik iets te veel af.” Dat kiekje is al goed voor bijna 600.000 ’hartjes’en meer dan 30.000 reacties. Eén ding is zeker: Kinsey Wolanski gaat viral.

Liverpool won uiteindelijk de Champions League-finale. Mohamed Salah schoot al in de tweede minuut raak vanaf de strafschopstip en Divock Origi besliste in de slotfase het duel.

Kinsey Wolanski tijdens één van haar fotoshoots. Ⓒ BSR Agency

Kinsey Wolanski (l) poseert in bikini. Ⓒ BSR Agency