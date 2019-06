Opnieuw succes voor De Boer in Amerika

De grote man aan de zijde van Atlanta was Josef Martínez. De Venezolaanse voetballer tekende in de eerste helft voor beide doelpunten. Martínez is de laatste tijd lekker op dreef, want in de laatste twee duels scoorde hij liefst viermaal. Zijn seizoenstotaal staat op tien treffers.

Atlanta heeft de draad na twee recente verliespartijen weer opgepakt. Zo won de equipe van De Boer afgelopen donderdag ook al met 3-0 van Minnesota United. Al ging het toen zeker niet makkelijk. France Escobar zette de de thuisploeg in die wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar pas in blessuretijd schoot Martínez met twee treffers het duel in het slot.