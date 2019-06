Bokser Joshua krijgt trap na

„Hij was geen ware kampioen”, slingerde Wilder via sociale media de wereld in. Joshua verloor zaterdag in New York zijn titels bij WBA, WBO, IBO en IBF aan de Mexicaan Andy Ruiz. Dat gebeurde via een technische knock-out. „Zijn hele carrière bestond uit leugens, tegenstijdigheden en geschenken. Nu weten we wie wegloopt voor wie.” Het kwam tot op heden nog nooit tot een confrontatie tussen Joshua en Wilder. De Amerikaan Wilder is van mening dat Joshua telkens voor hem wegloopt.

Overigens was Tyson Fury, voormalig kampioen bij het zwaargewicht, een stuk milder. „Deze dingen gebeuren”, stelde Fury. „Herpak je en kom terug”, sloot hij zijn boodschap richting Joshua af.

Zelf is Joshua absoluut van plan om revanche te nemen. „Het was een goed gevecht, met voor mij een teleurstellend en verrassend resultaat. Ik heb Andy zeker niet onderschat en heb respect voor hem.” De Britse topboker sluit overigens een uiteindelijk gevecht met Wilder niet uit. „Wat is het volgende? Het is nog niet het einde. Ik hou nog steeds van de sport en kom terug om de kampioensgordels weer in mijn bezit te krijgen. Ik wil zeker een re-match met Andy.”