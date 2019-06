Ook bokser Joshua slachtoffer ’Drake-vloek’

Deze’vloek’ gaat ver terug. Sporters die met Drake op de foto gaan, lijken welhaast zonder uitzondering hun volgende wedstrijd te verliezen. Vorige maand plaatste Joshua (29) een foto op Instagram met de Canadese rapper. „De Drake-vloek gaat er aan”, zette hij als tekst erbij. Deze jinx heeft hij hard teruggekregen.

Van ESPN kreeg hij vantevoren nog de vraag of hij nou wel met Drake op de foto moest gaan, gezien de vloek. „Ik weet dat ik dat niet moet doen.”

Maar hij deed het wel en de rest is geschiedenis. De onverslaanbare geachtte Joshua verloor van Andy Ruiz Jr.. Drake was dit ook niet vergeten en plaatste op de bewuste foto vannacht een reactie, waarbij hij weinig heel laat van de Britse bokser. Hij lacht hem namelijk vierkant uit.

Reactie Drake (Champagnepapi) Ⓒ Screenshot Instagram Joshua

Drake-vloek

Manchester City was onlangs het laatste slachtoffer van de Drake-curse. Meerdere spelers van City lieten zich vereeuwigen met de wereldberoemde artiest. En wat gebeurde er: de Citizens vonden hun Waterloo in de Champions League, ondanks een 4-3 zege op Tottenham.

Ook MMA-vechter Conor McGregor, PSG-voetballer Layvin Kurzawa, Jadon Sancho van Dortmund en Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang vielen ten prooi aan de vloek van Drake.

Deontay Wilder

Joshua verloor dus geheel onverwachts zijn wereldtitels bij het zwaargewicht . Daar speelde ook Deontay Wilder, die al een tijdje roept graag tegen Joshua te vechten, onmiddellijk op in en had weinig goede woorden over voor de Brit.

„Hij was geen ware kampioen”, slingerde Wilder via sociale media de wereld in. Joshua verloor zaterdag in New York zijn titels bij WBA, WBO, IBO en IBF aan de Mexicaan Andy Ruiz. Dat gebeurde via een technische knock-out. „Zijn hele carrière bestond uit leugens, tegenstijdigheden en geschenken. Nu weten we wie wegloopt voor wie.” Het kwam tot op heden nog nooit tot een confrontatie tussen Joshua en Wilder. De Amerikaan Wilder is van mening dat Joshua telkens voor hem wegloopt.

Overigens was Tyson Fury, voormalig kampioen bij het zwaargewicht, een stuk milder. „Deze dingen gebeuren”, stelde Fury. „Herpak je en kom terug”, sloot hij zijn boodschap richting Joshua af.

Zelf is Joshua absoluut van plan om revanche te nemen. „Het was een goed gevecht, met voor mij een teleurstellend en verrassend resultaat. Ik heb Andy zeker niet onderschat en heb respect voor hem.” De Britse topboker sluit overigens een uiteindelijk gevecht met Wilder niet uit. „Wat is het volgende? Het is nog niet het einde. Ik hou nog steeds van de sport en kom terug om de kampioensgordels weer in mijn bezit te krijgen. Ik wil zeker een re-match met Andy.”