Video: Liverpool-spelers brengen ode aan Van Dijk met eigen lied

Virgil van Dijk zingt met eigen lied mee. Ⓒ Screenshot Twitter Liverpool

MADRID - In Liverpool, maar ook buiten de Britse stad, is het lied inmiddens een begrip: het riedeltje over Virgil van Dijk. Na de gewonnen Champions League-finale besloten de spelers van The Reds een ode te brengen aan hun lange rots in de branding.