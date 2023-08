Twente-trainer Oosting laat zich niet afleiden door rellen: ’Focussen op voetbal’

STOCKHOLM - FC Twente gaat donderdag in de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League tegen Hammarby IF uit van eigen kracht. „Wij moeten ons focussen op onze manier van voetballen”, zei trainer Joseph Oosting een dag voor de wedstrijd. De ploeg uit Enschede verdedigt een 1-0-voorsprong in Stockholm.

Joseph Oosting Ⓒ ANP Pro Shots