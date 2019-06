Video: Voetbalsterren adviseren doelpuntloze spits AFC 5

,,Philippe, Zlatan hier. 20 wedstrijden, nul treffers. What the f*ck is dat dan? Ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Als je wilt leren hoe je moet scoren, kom je maar naar mij toe. ik leer het je wel. Ik kan me voorstellen dat je je rot voelt met deze statistieken. Misschien denk je er zelfs aan om te stoppen. Wellicht is dat wel het juiste om te doen. Succes met je trieste resultaten”, is de reactie van de Zweedse wereldster.

Ook Patrick Kluivert probeert Philippe te ’helpen’. ,,Philippe jongen. Wat hoor ik allemaal? Als spits zijnde geen één goal gemaakt. In een heel seizoen. Ik moet er bijna om lachen. Je mag altijd bij mij lessen komen nemen. Want - geen een goal in een heel seizoen - pff, zó”, lacht hij.

Gullit: ,,Het ging niet zo lekker dit seizoen. Maar je hebt wel een record verbroken, dat gebeurt niet vaak. Ook Sjaak Swart kan de ’prestatie’ van de spits van AFC 5 nauwelijks geloven. ,,Ik denk dat als ik met twee winterjassen aan meedoe, ik dan nog meer doelpunten maak.”

Fox Sports-analist- Kenneth Perez vraagt zich af waar Philippe mee bezig is: ,,Je speelt al op een bedenkelijk niveau, je bent spits je maak nul treffers. Hoe vind je zelf dat het gaat?”

Zelfs Formule 1-coureur Max Verstappen vindt het een heel bijzondere prestatie. ,,Hè Philippe, hoe is het? Gefeliciteerd met absoluut helemaal niets. Ik ben geen voetballer, maar jouw cijfers zijn niet heel indrukwekkend. Er komen gelukkig voor jou nog nieuwe seizoenen aan. Veel sterkte.”

Tegen AT5 wilde Philippe kort - alleen telefonisch - reageren. ,,Ik vind de filmpjes heel grappig, maar je staat ook wel een tikkeltje voor lul.”