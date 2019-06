Strootman: ’Eerste keer dat ik zo dacht’

„Dat is niet vanzelfsprekend meer”, erkent de middenvelder. „Het was eigenlijk de eerste keer dat ik zo dacht. Maar goed, ik ben blij dat ik er weer bij ben en moet me nu laten zien.”

Strootman leek voorbestemd voor een leidersrol bij Oranje, totdat een zware knieblessure hem lang aan de kant hield. Artsen vreesden zelfs voor de loopbaan van de jongste aanvoerder na 105 jaar van het Nederlands elftal. Hij knokte zich terug, maar haalde zelden het niveau dat van hem een gewilde middenvelder maakte.

Strootman stond ongewild een beetje symbool voor een Nederlands elftal dat zich niet wist te kwalificeren voor het EK van 2016 en WK van 2018. Na weer een teleurstellend optreden van Oranje verscheen hij als aanvoerder vaak snel voor de camera. Strootman was regelmatig hard voor zichzelf, soms te hard. Aan zelfkritiek geen gebrek.

Inmiddels zijn er andere jongens opgestaan bij het Nederlands elftal en is hij zijn basisplaats kwijt. Bondscoach Ronald Koeman kiest de laatste interlands voor een middenveld bestaande uit Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon. Donny van de Beek en Davy Pröpper zijn andere geduchte concurrenten voor Strootman. „Ik kan niet anders zeggen dan dat al die jongens het uitstekend doen”, zegt de 43-voudig international. „Ook daardoor is Oranje weer sterker geworden.”

Strootman verruilde AS Roma vorig jaar voor Olympique Marseille omdat hij weinig vertrouwen meer voelde bij zijn Italiaanse club. En Rudi Garcia wilde de Nederlander er graag bij hebben. „Hij was ook de trainer die mij naar AS Roma haalde”, vertelt de international. „Ik heb een wisselvallig seizoen gespeeld”, kijkt Strootman terug op zijn eerste jaar in Frankrijk. „Als ploeg hebben we het niet goed gedaan. We wilden naar de Champions League maar hebben geen Europees voetbal gehaald”, doelt hij op een vijfde plaats in de competitie.

Trainer Garcia heeft Olympique Marseille inmiddels verlaten en Strootman heeft onlangs van zijn voorzitter te horen gekregen dat hij een dure kracht is nu Olympique Marseille het zonder inkomsten uit Europees voetbal moet doen. „Maar ik heb nog wel een vierjarig contract”, zegt de 29-jarige linkspoot. „En ze hebben vorig jaar veel voor me betaald”, doelt hij op een transfersom van 25 miljoen euro. „Het is dus afwachten wat er gaat gebeuren. Nu is het vooral belangrijk dat we deze week met Nederland goed presteren in de Nations League.”