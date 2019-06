Video - Serena Williams zorgt voor controverse

De Amerikaanse superster moest na het verlies tegen haar jonge landgenote Sofia Kenin nog een persconferentie geven, maar wilde liefst zo snel mogelijk vertrekken. En dus moest Dominic Thiem, nota bene één van de topfavorieten in het mannentoernooi, zijn eigen persconferentie onderbreken om naar een andere, kleinere zaal te verhuizen. En daar was de Oostenrijker absoluut niet van gediend.

Thiem, de nummer vier van de wereld en vorig jaar verliezend finalist op Roland Garros, was zelf bezig met een persconferentie nadat hij in de derde ronde zijn wedstrijd tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas had gewonnen in vier sets. Maar terwijl Thiem de vragen van de journalisten beantwoordde, kwam de organisatie plotseling melden dat hij zich naar een andere, kleinere zaal moest begeven. Naar verluidt wilde Serena Williams absoluut niet lang wachten om haar eigen persconferentie te beginnen.

Dominic Thiem Ⓒ EPA

Volgens George Bellshaw, tennisspecialist van Metro UK, moest Thiem verhuizen door een combinatie van Williams’ ongeduld en het feit dat organisatoren „buigen voor haar wil.” Thiem zelf was in elk geval zichtbaar geïrriteerd door het hele gebeuren. „Ik moet weg voor haar? Ik snap het niet echt. Ik bedoel, what the hell? Het is echt een grap”, foeterde de Oostenrijker. Thiem zou nadien de persruimte verlaten hebben zonder verdere vragen te beantwoorden, zelfs niet voor de tv-camera’s.

