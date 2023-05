Rinus van Kalmthout start Indy 500 opnieuw vanaf eerste rij

Het verschil met de Spaanse coureur van Chip Ganassi Racing was werkelijk minimaal. Over vier rondjes was de gemiddelde snelheid van Palou 234.217 mijl per uur. Van Kalmthout kwam tot een gemiddeld tempo van 234.211 mijl per uur. Omgerekend was hij slechts vier duizendsten van een seconde (!) langzamer, waardoor pole position naar Palou ging.

Van Kalmthout start zo alweer voor de derde keer op rij vanaf de eerste startrij tijdens de beroemde wedstrijd, die zondag 28 mei wordt verreden. De vorige twee edities startte de Nederlander vanaf de derde plek, tijdens zijn eerste editie kwam hij vanaf de vierde stek.

Snelheid

Tot dusver kent Van Kalmhout een teleurstellend vierde IndyCar-seizoen in een verre van competitieve auto. Op de oval van de Indianapolis Motor Speedway bewijst hij evenwel opnieuw dat de snelheid er daar wél in zit.

Van Kalmthout (22) wacht in de Indy 500 zelf nog op een goed resultaat. Tijdens de editie van vorig jaar was hij de eerste uitvaller na een crash in ronde 39, terwijl hij op dat moment op de tweede plaats reed. Zijn beste eindklassering is vooralsnog een achtste plaats in 2021. De prestigieuze wedstrijd werd in de jaren negentig twee keer gewonnen door Arie Luyendyk.