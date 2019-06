Federer zonder setverlies in kwartfinale Roland Garros

De 37-jarige Zwitser zette ook de Argentijnse tennisser Leonardo Mayer soepel opzij: 6-2 6-3 6-3. Federer moet het nu mogelijk opnemen tegen landgenoot Stan Wawrinka, die in de vierde ronde tegenover Stefanos Tsitsipas uit Griekenland staat.

De Zwitser, voor het eerst sinds 2015 terug op het gravel in Parijs, heeft in de eerste week van Roland Garros nog geen set afgestaan. Hij versloeg Lorenzo Sonego, Oscar Otte en Casper Ruud allemaal in drie sets.

De huidige nummer 3 van de wereld won Roland Garros één keer, in 2009. De laatste jaren meed Federer het gravel om zijn lichaam te ontzien. Bij zijn laatste deelname werd hij in de kwartfinales verslagen door Wawrinka. Die Zwitser schreef het grandslamtoernooi toen ook op zijn naam.