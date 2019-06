Van Gaal vindt dat Koeman niet voor Barcelona kan kiezen

„Als ik Ronald zou zijn, zou ik kunnen begrijpen dat hij naar Barcelona zou gaan. Zo’n grote club en veel mogelijkheden. Zijn club, hij heeft er jaren gevoetbald. Bondscoach is is ook geweldig, maar heel beperkt. Het is maar steeds een paar keer per jaar”, zei Van Basten bij de Tafel van Kees van Fox Sports, waar zondagochtend ook Van Gaal te gast was.

Van Gaal denkt er anders over. „Ik vind dat hij dat niet kan maken. Hij is gestart met overtuiging bij het Nederlands elftal en dat is ook een project. Na een cyclus kan hij dat wel doen, maar niet tussentijds. Dan ben je ook ongeloofwaardig.”

Hoewel de huidige trainer Ernesto Valverde bij Barcelona (nog) niet is ontslagen, schreeuwen de koppen van de Catalaanse sportkranten de laatste tijd dat de 56-jarige Koeman de droomkandidaat van de Catalaanse topclub is om voor de groep met Lionel Messi en Frenkie de Jong te staan. Een bezoek van Koeman, vorige week, aan hotel Princessa Sofia - om de hoek bij Camp Nou - van een Barça-bestuurslid versterkte de geruchten. Ook al omdat Koeman sinds kort eigenaar is van een schitterend appartement in Barcelona en zijn vakantie-optrekje in Vale do Lobo in Portugal heeft verkocht.

Eén en één is twee, zou je zeggen, maar desondanks hield Koeman tijdens de laatste persconferentie van Oranje de lippen stijf op elkaar over FC Barcelona. Zeist is volgens Koeman niet de plek om over de interesse van de Catalanen te praten. „Volgens mij gaat het over het Nederlands elftal, dus daar zou ik het bij laten”, zei hij vorige week. „Het zou heel makkelijk zijn, ja”, reageerde hij op de opmerking dat het een stuk makkelijker is als hij zou zeggen dat hij sowieso bij het Nederlands elftal blijft. „Maar dat doe ik niet.” Terwijl hij dat eerder dus wel deed, waarbij Koeman toen stelde dat hij sowieso tot en met het EK voetbal van 2020 zou blijven.

Koeman verblijft momenteel met Oranje in Portugal. Daar speelt het Nederlands elftal donderdag in de halve finales van de Nations League tegen Engeland. De winnaar van dat duel strijdt vervolgens op zondag tegen Portugal of Zwitserland om de eindzege. Voor de verliezers staat er nog een troostfinale op het programma. Ook is Koeman met Oranje al bezig aan de EK-kwalificatie, waarin tot op heden van Duitsland werd verloren en van Wit-Rusland werd gewonnen.