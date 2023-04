Jurriën Timber over vertrek: ’In samenspraak met Ajax’

De international sluit niet uit dat hij na dit seizoen vertrekt. „Een transfer komt wel steeds dichterbij, zeg maar. Er is veel concrete interesse en ik heb afspraken met Ajax gemaakt. Vorig jaar heeft Ajax me gevraagd nog minimaal één seizoen te blijven en mijn contract te verlengen. Als clubjongen heb ik dat met liefde gedaan en na het seizoen bekijken we de situatie opnieuw.”

„Bij het Nederlands elftal spreek ik veel met jongens die in het buitenland voetballen. Die stap wil ik ooit ook maken. Maar wanneer dat is, hoor je uiteindelijk wel en gebeurt in samenspraak met Ajax. Ik zit sowieso nog goed hier en heb geen haast. De focus ligt nu op de bekerfinale en het restant van de competitie”, aldus Timber.