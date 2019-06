Haase ook klaar in dubbelspel

De Hagenaar verloor samen met de Deen Frederik Nielsen in de derde ronde van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah: 6-3 6-4. De Colombianen waren als derde geplaatst.

Haase was in het enkelspel al na de eerste ronde klaar. De Duitser Philipp Kohlschreiber versloeg hem in vier sets.

Jean-Julien Rojer bereikte zaterdag met de Roemeen Horia Tecau wel de kwartfinales van het mannendubbelspel op Roland Garros.