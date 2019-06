Video: ontroerende beelden Liverpool-aanvoerder met vader

Brian Henderson kreeg vijf jaar geleden te horen dat hij keelkanker had. In eerste instantie mocht Henderson junior dit nieuws niet te weten komen. Jordan Henderson mocht zijn vader niet eens opzoeken in het ziekenhuis. Het lijden van Brian hoefde hij niet mee te maken, meende zijn vader.

De kanker is naar verluidt inmiddels verdwenen en de band tussen vader en zoon naar verluidt sterker dan ooit. Na de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham hotspur werd dat nog eens duidelijk.