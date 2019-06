Koeman blijft Oranje trouw

„Ik heb mij geconformeerd aan de KNVB”, vertelde hij aan de NOS. „Als je na een seizoen nog een jaar te gaan hebt tot het EK, dan is dit niet het moment.”

Koeman werd de afgelopen week in Spaanse media nadrukkelijk in verband gebracht met het trainerschap van FC Barcelona. Hij werd gezien als een mogelijke opvolger van Ernesto Valverde, de trainer die weliswaar nog niet is ontslagen, maar veel kritiek heeft gekregen na de verloren bekerfinale tegen Valencia en gemiste eindstrijd van de Champions League.

Koeman wilde afgelopen dinsdag een vertrek naar Barcelona niet uitsluiten. „Dat zou misschien makkelijk zijn, maar dat doe ik niet”, zei hij op een persconferentie in Zeist.

Het is een publiek geheim dat Barcelona de droomclub van Koeman is. Hij schoot de kampioen van Spanje in 1992 met een vrije trap naar de winst van de Europa Cup 1. Koeman werkte bij Barcelona ook al als assistent van toenmalig hoofdtrainer Louis van Gaal.

Koeman schroomde eerder als trainer niet een club te verlaten als hij zich kon verbeteren. Zo vertrok hij twaalf jaar geleden in het begin van het seizoen bij PSV toen Valencia zich had gemeld. „Sommige treinen komen maar één keer voorbij”, verklaarde hij destijds.

Koeman staat tot en met het WK van 2022 in Qatar bij de KNVB onder contract als bondscoach van Oranje.

Bekijk ook: Van Gaal vindt dat Koeman niet voor Barcelona kan kiezen