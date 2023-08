Sarina Wiegman met Engeland groepswinnaar op WK na veegpartij

ADELAIDE - De voetbalsters van Engeland hebben ook hun derde en laatste groepswedstrijd op het WK winnend afgesloten. In het Australische Adelaide was de ploeg van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman veel te sterk voor China: 6-1. Als groepswinnaar treffen de Engelsen maandag Nigeria in de achtste finales.

Lauren James (7 England) is blij. Ⓒ ANP/HH