Nadal haalt opnieuw hard uit in Parijs

De titelverdediger, al elf keer de beste op het gravel in Parijs, rekende in de vierde ronde af met Juan Ignacio Londero: 6-2 6-3 6-3. Nadal had op Court Philippe-Chatrier 2 uur en een kwartier nodig om de 25-jarige Argentijn te verslaan.

De nummer 2 van de wereld moest in de vorige ronde tegen de Belg David Goffin voor het eerst dit toernooi een set afstaan. Nadal gaf Londero amper kansen. Alleen in de derde set moest de 32-jarige Spanjaard een keer zijn service inleveren. Zelf benutte hij vijf van zijn elf breakpoints.

Nadal treft in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen Kei Nishikori, de als zevende geplaatste Japanner, en de Fransman Benoît Paire.