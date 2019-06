Emotionele Haga in tranen na Giro-zege

„Dit maakt veel goed”, sprak ploegleider Michiel Elijzen. „Fantastisch voor die jongen, maar ook voor de ploeg. We hebben drie weken moeten knokken.”

Haga was begin 2016 het grootste slachtoffer bij een trainingsongeval in Spanje, waar hij en vijf ploeggenoten frontaal in botsing kwamen met een auto. De Amerikaan liep letsel op aan nek, gezicht, knie en elleboog en er waren 96 hechtingen nodig om de snijwonden te dichten.

„Toen hij sneller bleek dan Campenaerts gingen we wel hopen dat hij hier kon winnen, maar we moesten wachten op de tijd van Roglic”, keek Elijzen terug op een spannende middag. „Dit is een enorme opluchting. We hebben ons doel niet gehaald, maar ik rijd nu toch met een mooi gevoel naar huis.”