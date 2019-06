Video: Wijnaldum verliest mobiel tijdens huldiging

De straten van de Engelse stad kleurden rood. De spelers van Liverpool FC reden in een dubbeldekker met open dak door de stad.

’Ongelooflijk wat het doet met de stad en met de club”, zei Virgil van Dijk, met de gouden medaille voor het winnen van de Champions League om zijn nek. De verdediger van Liverpool en aanvoerder van Oranje had een rood shirt aan met daarop de tekst ’kampioen van Europa’ en het nummer 6, het aantal keer dat zijn club nu het belangrijkste Europese bekertoernooi heeft gewonnen. „Ik ben heel trots dat ik hier op deze bus mag zitten. Hopelijk komen er in de toekomst meer van zulke dagen. Ik geniet hier enorm van.”

Ⓒ Action Images via Reuters

Liverpool versloeg Tottenham Hotspur zaterdagavond in de finale in Madrid met 2-0. Van Dijk werd gekozen tot man van de wedstrijd. Het feest in Madrid ging tot in de late uurtjes door. „Ik heb vannacht denk ik een half uurtje geslapen, maar het was het allemaal waard”, aldus Van Dijk. „Hopelijk kan ik vannacht iets meer slapen. Vanaf morgen gaat de focus weer op de nationale ploeg. We hebben met het Nederlands elftal een mooie wedstrijd tegen Engeland in het vooruitzicht.”

Van Dijk en Georginio Wijnaldum worden maandagavond in Portugal verwacht bij Oranje. Wijnaldum liet tijdens de busrit door Liverpool zijn telefoon uit zijn handen vallen terwijl hij een filmpje aan het maken was. Een toeschouwer bezorgde Wijnaldum het mobieltje terug. Tot opluchting van de middenvelder bleek alles nog te werken. Bekijk hieronder de beelden:

Manager Jürgen Klopp zat achter op de bus, met een biertje in zijn hand. De Duitse trainer wist eindelijk eens een finale te winnen.

Ⓒ BSR Agency

Ⓒ AFP