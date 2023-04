VIDEO Zó werd Davy Klaassen geraakt door aansteker uit publiek

Klaassen had Ajax in de openingsfase van de tweede helft naar een voorsprong geschoten (1-2). Er hangen geen netten aan de kant van het stadion waar Klaassen werd geraakt. Die beslissing is genomen omdat camera’s het duel dan beter in beeld kunnen brengen. Voor de andere tribunes zijn wel netten opgehangen.

Feyenoord en Ajax troffen elkaar eerder dit jaar voor de competitie in De Kuip. Toen hingen er netten door het hele stadion, met klagende televisiekijkers als gevolg. Het is nog niet bekend of Ajax verder wil spelen. De spelers van Feyenoord en Ajax zijn naar de kleedkamers gelopen.

Vuurwerk

Lindhout legde de halve finale van de KNVB-beker al na zo’n halve minuut voor de eerste keer stil. De arbiter onderbrak de wedstrijd omdat supporters van de thuisploeg veel vuurwerk afstaken in De Kuip. Dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling op het veld.

De spelers van Feyenoord en Ajax bleven toen wel op het veld. Lindhout hervatte de halve eindstrijd na een paar minuten nadat de meeste rook uit het stadion was gewaaid.