’Het kwam uit Roglic’ kleine teen’

Roglic was een dag eerder in de laatste bergrit zijn podiumplek achter Richard Carapaz en Vincenzo Nibali kwijtgeraakt. „Het moest vandaag uit zijn kleine teen komen. Hij rijdt qua vechten een geweldige tijdrit, maar hij heeft natuurlijk wel eens betere gereden.”

Roglic was nog een klasse apart in de lange tijdrit naar San Marino, maar twee weken later bleek de tank bijna leeg. Het was spannend of de Sloveen de 23 tellen op Landa nog goed kon maken. Engels: „Je weet het niet: de benen en drie weken Giro tellen heel zwaar.” Pas op het laatste stuk, vlakbij de Arena van Verona, wist Engels dat het goed zat. „Primoz heeft alle risico’s genomen. Het kan in elke bocht misgaan. Maar op dat laatste stuk, toen zag het er goed uit.”

Roglic omschreef zijn algehele gesteldheid als „moe en tevreden.” De Sloveen erkende dat hij naar het einde toe niet meer het niveau haalde waarmee hij aan de Giro was begonnen. „We moeten maar eens analyseren hoe dat is gekomen. Op dit moment ben ik supergelukkig. Voor mij hier finishen, voor zoveel Sloveense fans, voelt als een overwinning. Ik ben trots op mijn eerste podiumplaats in een grote ronde.”