Wawrinka na monsterclash tegen Federer

De 34-jarige Zwitser won zondag in een fenomenaal duel van Stefanos Tsitsipas. Na vijf uur en negen minuten kreeg Wawrinka de twintigjarige Griek eronder: 7-6 (8), 5-7, 6-4, 3-6 en 8-6. Vier jaar geleden stuitte Wawrinka in de kwartfinales ook op Federer. Destijds klopte hij de tennislegende en stoomde door naar de titel.

Wawrinka greep op Court Suzanne Lenglen de eerste set in een tiebreak. Ook in het tweede bedrijf ging het gelijk op. Bij een 5-4 stand kreeg Tsitsipas al kansen om de stand gelijk te trekken, maar Wawrinka gaf geen krimp. De manier waarop hij één van de drie setpunten wegwerkte, was fenomenaal. Bekijk hieronder de beelden.

Tsitsipas bleef volharden en greep uiteindelijk de tweede set met 7-5. Nadat beide spelers nog een set hadden gepakt, moest er een beslissende set aan te pas komen om te bepalen wie er aan het langste eind zou trekken.

Tsitsipas doet een ultieme poging een bal te halen. Ⓒ AFP

Tsitispas kreeg al direct drie breekpunten op een rij om een voorsprong te nemen, maar op dat moment speelde Wawrinka zijn beste tennis. In de vijfde set kreeg Tsitsipas in totaal acht kansen om zijn opponent te breken, maar steeds stond Wawrinka er op die momenten. Op zijn tweede wedstrijdpunt sloeg de man met de fenomenale backhand zelf wel toe.

Tsitsipas gaf aanvankelijk aan dat de beslissende klap van Wawrinka uit was, maar de umpire corrigeerde de nummer zes van de wereld. Vervolgens volgde er een warme ontmoeting tussen de twee strijders aan het net.

