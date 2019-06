’Barry Hughes (81) overleden’

Hughes, die geldt als de ontdekker van Ruud Gullit, werd geboren in Wales en speelde in zijn jeugdjaren voor West Bromwich Albion in Engeland. Daarna vertrok hij naar Nederland waar hij uitkwam voor Blauw-Wit en Alkmaar ’54. Bij die laatste club begon Hughes in 1966 ook zijn trainerscarrière. Daarna was hij als coach ook onder meer werkzaam bij Go Ahead Eagles, Sparta, FC Utrecht, MVV, FC Volendam en HFC Haarlem.

Hughes was zowel binnen als buiten het veld een markante persoonlijkheid. Hij nam diverse carnavalsliedjes op, speelde gastrollen in tv-series en presenteerde zijn eigen tv-quiz. Bekend is ook zijn act met een rolfluitje in 1978 als trainer van Haarlem tijdens een voetbalwedstrijd tegen AZ’67 waarin hij collega Georg Kessler te kijk zette.