Kluivert is ’topgozer’ De Rossi dankbaar

Justin Kluivert met de bal aan de voet. Ⓒ BSR Agency

ZEIST - Justin Kluivert (20) zette zijn leven op de kop om te slagen in een land waar men talent liever vroeg afschrijft dan de kans te geven. De aanvaller van Jong Oranje werd vaak veroordeeld voor zijn stap van Ajax naar AS Roma, maar de balans na zijn eerste seizoen bij de Italiaanse topclub is helemaal geen verkeerde. Hij is ervan overtuigd dat het alleen maar beter wordt, nu hij echt gesetteld is in Rome.