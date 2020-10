Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcross: Einde seizoen motorcrosser Coldenhoff door rugletsel

17.28 uur: Motorcrosser Glenn Coldenhoff komt dit seizoen niet meer in actie in de MXGP. De Brabander bevestigde dat op Instagram. Hij ligt in het ziekenhuis van Herentals in België met breukjes in twee rugwervels.

De 29-jarige Coldenhoff kwam afgelopen zondag ten val in de kwalificatie van de Grote Prijs van Vlaanderen op het circuit van Lommel. Hij bleef lang liggen, kon niet zelfstandig opstaan en werd vervolgens per brancard afgevoerd.

„Een klein foutje kan grote gevolgen hebben”, schrijft de motorcrosser. „Helaas hoort het bij onze sport. Ik was na mijn val even het gevoel kwijt in mijn armen, maar dat gevoel kwam na enkele minuten weer terug. Jammer genoeg is mijn seizoen voorbij, want ik voelde me sterker dan ooit.”

Het WK in de koningsklasse MXGP telt nog vijf grands prix. Coldenhoff zakte door het missen van de cross in Lommel naar de zesde plaats in de tussenstand. Hij was dit seizoen eenmaal de beste en dat was in de Grote Prijs van Letland.

Voetbal: NAC in topduel met Cambuur nog zonder trainer Steijn

16.54 uur: NAC speelt dinsdagavond (18.45 uur) in het topduel in de Keuken Kampioen Divisie tegen Cambuur zonder de begeleiding van coach Maurice Steijn. Volgens de club is de trainer na in aanraking te zijn gekomen met het coronavirus niet meer besmettelijk voor anderen, maar hij heeft nog even nodig voor zijn herstel. Hans Visser vervangt hem.

Verder meldt NAC dat vanwege het coronavirus nog „een aantal spelers” ontbreken. De betrokkenen zijn wel gestart met een „hersteltraject, maar uit de afgenomen testen blijkt dat ze nog een weg te gaan hebben.” Er zijn ook nog enkele voetballers afwezig vanwege blessures.

Vanwege het coronavirus bij NAC werd het duel met Cambuur eerder enkele dagen uitgesteld.

Wielrennen: Al twee opgaves tijdens openingsrit van Ronde van Spanje

16.53 uur: Al twee wielrenners hebben de Ronde van Spanje dinsdag in de openingsrit verlaten. De Belgische Ilan Van Wilder (Team Sunweb) en Mathias Frank (AG2R La Mondiale) uit Zwitserland zijn afgestapt in het druilerige en kletsnatte Baskenland.

Van Wilder en Frank gaven op in de bevoorradingszone. Voor de 20-jarige Van Wilder was de Vuelta de eerste grote ronde uit zijn wielercarrière, maar de Belgische klimmer moest opgeven vanwege klachten aan zijn knie, zo laat Sunweb weten via Twitter.

De ervaren Frank (33) gaf op na een val. Ook Daniel Martínez, kopman van EF Pro Cycling, kwam ten val maar de Colombiaan rijdt nog mee in het peloton.

Wielrennen: Wiebes wint in De Panne na diskwalificatie D’hoore

16.51 uur: Lorena Wiebes heeft dinsdag de Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De 21-jarige renster van Sunweb moest het in De Panne na 156 kilometer in de massasprint afleggen tegen Jolien D’hoore, maar de Belgische werd gediskwalificeerd. De jury oordeelde dat de renster van Boels-Dolmans van haar lijn was afgeweken.

De Duitse Lisa Brennauer werd daardoor tweede, de Belgische Lotte Kopecky derde.

Voor Wiebes was het haar tweede overwinning voor Sunweb. Eind augustus won ze de Grote Prijs Euromat, eveneens in België. In het voorjaar was ze al de beste in de Omloop van het Hageland, toen nog voor de ploeg Parkhotel Valkenburg.

Atletiek: Wereldkampioene 400 meter Naser ontloopt schorsing na vrijspraak

16.28 uur: Wereldkampioene 400 meter Salwa Eid Naser ontloopt een schorsing wegens het missen van dopingcontroles. Een tribunaal van de mondiale atletiekbond heeft de atlete uit Bahrein vrijgesproken. Ze kan zich derhalve gaan voorbereiden op de Olympische Spelen van 2021.

De 22-jarige Naser werd in juni voorlopig geschorst na een aanklacht van dopingwaakhond Athletics Integrity Unit (AIU). Ze zou binnen een jaar vier keer een overtreding hebben begaan met het opgeven van haar verblijfplaats (’where-abouts’), waardoor ze niet beschikbaar was voor een dopingcontrole. Een schorsing van twee jaar hing haar boven het hoofd.

Het tribunaal oordeelde dat een van de vier gemiste controles haar niet kan worden aangerekend. De drie overtredingen die overbleven bleken vervolgens niet te hebben plaatsgevonden binnen twaalf maanden, waarmee de aanklacht kwam te vervallen.

Naser hield steeds vol dat ze onschuldig was. „Ik ben nooit een valsspeler geweest en ik zal het ook nooit zijn”, zei de geboren Nigeriaanse, die vorig jaar op de WK in Doha het goud veroverde in 48,14, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter.

Tennis: Masterstoernooi Parijs bevestigt komst Nadal

16.25 uur: Rafael Nadal twijfelde na het veroveren van de titel op Roland Garros openlijk over de rest van zijn seizoen, maar geeft nu aan uit te kijken naar het Masterstoernooi van Parijs. De organisatie van het indoortoernooi bevestigt de deelname van de Spanjaard.

„Ik weet niet wat ik ga doen na Roland Garros”, vertelde Nadal (34) tien dagen nadat hij Novak Djokovic in de finale in Parijs had verslagen. „Ik kan niet vertellen of ik opnieuw ga spelen in de komende twee maanden, of niet.”

Aan die onduidelijkheid heeft hij dinsdag een einde gemaakt door te bevestigen dat hij traint voor opnieuw een toernooi in de Franse hoofdstad. „Het is tijd voor het binnenseizoen, en ja, ik maak me klaar voor Parijs”, laat Nadal op zijn Twitter-account weten.

Nadal veroverde deze maand zijn dertiende titel op Roland Garros, alweer zijn twintigste grandslamtitel. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Roger Federer. Nadal heeft de Masterstoernooi in Parijs nog nooit gewonnen.

Het toernooi is gepland van 2 tot 8 november. Of het toernooi te lijden zal hebben onder de coronamaatregelen in de Franse hoofdstad moet nog blijken.

Voetbal: UEFA verlaagt prijzengeld Europese clubtoernooien door corona

13.45 uur: De UEFA verlaagt het prijzengeld voor de Champions League en de Europa League voor de komende vijf seizoenen. De Europese voetbalbond ziet zich volgens de krant The Times daartoe genoodzaakt vanwege de financiële gevolgen van het coronavirus.

De UEFA zou de clubs hebben laten weten 514 miljoen pond (omgerekend ruim 563 miljoen euro) minder binnen te hebben gekregen als gevolg van minder televisie- en sponsorinkomsten.

De Champions League en Europa League werden vanwege het virus in maart stilgelegd en pas in augustus op neutraal terrein weer hervat. Publiek was daarbij niet welkom en de wedstrijden gingen in de knock-outfase nog maar over één duel in plaats van twee.

In de prognose van vorig seizoen was 1,95 miljard euro gereserveerd voor de 32 teams in de groepsfase van de Champions League.

Zwemmen: Heemskerk mag na twee negatieve testen alsnog naar Boedapest

13.06 uur: Zwemster Femke Heemskerk stapt woensdag alsnog in het vliegtuig om mee te doen aan het vervolg van de International Swimming League (ISL). De 33-jarige Nederlandse zou eigenlijk 11 oktober al naar Hongarije gaan, maar dat ging niet door omdat ze positief testte op het coronavirus.

Heemskerk liet zich zaterdag en maandag nog eens testen en beide testen vielen negatief uit. „Ik schrok best wel van die positieve test, want ik had nergens last van. Het was vooral zaterdag even spannend. Je weet niet of er dan alsnog iets mis is. Gelukkig pakte het goed uit en die test van maandag was dan meer nog een laatste check.”

In de Hongaarse hoofdstad nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het zo’n zes weken in teamverband tegen elkaar op. „Je kunt het een beetje vergelijken met de Champions League bij het voetbal”, zegt Heemskerk, die deel uitmaakt van het team Energy Standard. „Ik heb de eerste wedstrijden thuis voor de televisie gekeken. Ik wilde er zo graag bij zijn. Gelukkig mag ik nu alsnog die kant op.”

Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Thom de Boer gingen eerder al naar Boedapest. Gedurende zes weken zitten de deelnemers, begeleiders en officials van de ISL daar in een ’bubbel’. Vanwege het coronavirus is geen publiek welkom in de Duna Aréna. De ISL werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Toen gingen de zwemmers de hele wereld over voor wedstrijden.

Voetbal: Granada zonder spits Soldado tegen PSV vanwege corona

12:45 uur Roberto Soldado kan donderdag niet met Granada meedoen in de uitwedstrijd tegen PSV in de Europa League. De spits heeft het coronavirus, bleek na een nieuwe testronde. Soldado heeft geen klachten en als dat zo blijft mag hij na 72 uur weer uit quarantaine.

De overige spelers van Granada testten negatief en reizen woensdag richting Nederland.

De 35-jarige Soldado had zaterdag nog een basisplaats toen Granada met 1-0 van Sevilla won. Hij werd toen een kwartier voor tijd gewisseld.

Voetbal: Voormalige Franse doelman Martini (58) overleden

11:09 uur Oud-doelman Bruno Martini is overleden. Dat meldt AJ Auxerre, waar de 31-voudig Franse international het grootste deel van zijn loopbaan speelde.

Martini, die overleed aan een hartstilstand en 58 jaar werd, was bij het EK van 1992 de Franse doelman. Vier jaar later was hij reserve achter Bernard Lama.

Martini was ook lange tijd keeperstrainer bij de Franse nationale ploeg. In 2010 stopte hij daarmee.

Voetbal: Ook KNVB begint met eSports

08:00 uur De KNVB begint met E_Oranje, een Nederlands elftal voor digitale voetballers. Koen Weijland is aangesteld als E_Bondscoach. Met dit nieuwe aanbod van digitaal voetballen wil de KNVB de beleving van de voetbalfans vergroten en een zo groot mogelijk aantal fysieke voetbalfans en E_voetballers bereiken en verbinden, meldt de voetbalbond.

„Uit onderzoek is gebleken dat er een grote overlap is tussen voetballers en E_voetballers”, zegt Jean-Paul Decossaux, directeur commercie bij de KNVB. „De nieuwe generatie ziet geen verschil tussen online en offline. Digitaal voetballen maakt deel uit van hun voetbalbeleving. Het is dus niet meer dan logisch dat de KNVB met z’n tijd meegaat. Met de komst van E_Oranje hopen wij meer jongeren eerder en langer aan onze sport te binden.”

De 28-jarige Weijland is vijfvoudig Nederlands kampioen van het spel FIFA en de eerste E_voetballer die daarmee een profcontract verdiende.