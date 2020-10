Sport kort: Franse oud-doelman Bruna Martini overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Voormalige Franse doelman Martini (58) overleden

11:09 uur Oud-doelman Bruno Martini is overleden. Dat meldt AJ Auxerre, waar de 31-voudig Franse international het grootste deel van zijn loopbaan speelde.

Martini, die overleed aan een hartstilstand en 58 jaar werd, was bij het EK van 1992 de Franse doelman. Vier jaar later was hij reserve achter Bernard Lama.

Martini was ook lange tijd keeperstrainer bij de Franse nationale ploeg. In 2010 stopte hij daarmee.

Voetbal: Ook KNVB begint met eSports

08:00 uur De KNVB begint met E_Oranje, een Nederlands elftal voor digitale voetballers. Koen Weijland is aangesteld als E_Bondscoach. Met dit nieuwe aanbod van digitaal voetballen wil de KNVB de beleving van de voetbalfans vergroten en een zo groot mogelijk aantal fysieke voetbalfans en E_voetballers bereiken en verbinden, meldt de voetbalbond.

„Uit onderzoek is gebleken dat er een grote overlap is tussen voetballers en E_voetballers”, zegt Jean-Paul Decossaux, directeur commercie bij de KNVB. „De nieuwe generatie ziet geen verschil tussen online en offline. Digitaal voetballen maakt deel uit van hun voetbalbeleving. Het is dus niet meer dan logisch dat de KNVB met z’n tijd meegaat. Met de komst van E_Oranje hopen wij meer jongeren eerder en langer aan onze sport te binden.”

De 28-jarige Weijland is vijfvoudig Nederlands kampioen van het spel FIFA en de eerste E_voetballer die daarmee een profcontract verdiende.