Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: UEFA verlaagt prijzengeld Europese clubtoernooien door corona

13.45 uur: De UEFA verlaagt het prijzengeld voor de Champions League en de Europa League voor de komende vijf seizoenen. De Europese voetbalbond ziet zich volgens de krant The Times daartoe genoodzaakt vanwege de financiële gevolgen van het coronavirus.

De UEFA zou de clubs hebben laten weten 514 miljoen pond (omgerekend ruim 563 miljoen euro) minder binnen te hebben gekregen als gevolg van minder televisie- en sponsorinkomsten.

De Champions League en Europa League werden vanwege het virus in maart stilgelegd en pas in augustus op neutraal terrein weer hervat. Publiek was daarbij niet welkom en de wedstrijden gingen in de knock-outfase nog maar over één duel in plaats van twee.

In de prognose van vorig seizoen was 1,95 miljard euro gereserveerd voor de 32 teams in de groepsfase van de Champions League.

Zwemmen: Heemskerk mag na twee negatieve testen alsnog naar Boedapest

13.06 uur: Zwemster Femke Heemskerk stapt woensdag alsnog in het vliegtuig om mee te doen aan het vervolg van de International Swimming League (ISL). De 33-jarige Nederlandse zou eigenlijk 11 oktober al naar Hongarije gaan, maar dat ging niet door omdat ze positief testte op het coronavirus.

Heemskerk liet zich zaterdag en maandag nog eens testen en beide testen vielen negatief uit. „Ik schrok best wel van die positieve test, want ik had nergens last van. Het was vooral zaterdag even spannend. Je weet niet of er dan alsnog iets mis is. Gelukkig pakte het goed uit en die test van maandag was dan meer nog een laatste check.”

In de Hongaarse hoofdstad nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het zo’n zes weken in teamverband tegen elkaar op. „Je kunt het een beetje vergelijken met de Champions League bij het voetbal”, zegt Heemskerk, die deel uitmaakt van het team Energy Standard. „Ik heb de eerste wedstrijden thuis voor de televisie gekeken. Ik wilde er zo graag bij zijn. Gelukkig mag ik nu alsnog die kant op.”

Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Thom de Boer gingen eerder al naar Boedapest. Gedurende zes weken zitten de deelnemers, begeleiders en officials van de ISL daar in een ’bubbel’. Vanwege het coronavirus is geen publiek welkom in de Duna Aréna. De ISL werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Toen gingen de zwemmers de hele wereld over voor wedstrijden.

Voetbal: Granada zonder spits Soldado tegen PSV vanwege corona

12:45 uur Roberto Soldado kan donderdag niet met Granada meedoen in de uitwedstrijd tegen PSV in de Europa League. De spits heeft het coronavirus, bleek na een nieuwe testronde. Soldado heeft geen klachten en als dat zo blijft mag hij na 72 uur weer uit quarantaine.

De overige spelers van Granada testten negatief en reizen woensdag richting Nederland.

De 35-jarige Soldado had zaterdag nog een basisplaats toen Granada met 1-0 van Sevilla won. Hij werd toen een kwartier voor tijd gewisseld.

Voetbal: Voormalige Franse doelman Martini (58) overleden

11:09 uur Oud-doelman Bruno Martini is overleden. Dat meldt AJ Auxerre, waar de 31-voudig Franse international het grootste deel van zijn loopbaan speelde.

Martini, die overleed aan een hartstilstand en 58 jaar werd, was bij het EK van 1992 de Franse doelman. Vier jaar later was hij reserve achter Bernard Lama.

Martini was ook lange tijd keeperstrainer bij de Franse nationale ploeg. In 2010 stopte hij daarmee.

Voetbal: Ook KNVB begint met eSports

08:00 uur De KNVB begint met E_Oranje, een Nederlands elftal voor digitale voetballers. Koen Weijland is aangesteld als E_Bondscoach. Met dit nieuwe aanbod van digitaal voetballen wil de KNVB de beleving van de voetbalfans vergroten en een zo groot mogelijk aantal fysieke voetbalfans en E_voetballers bereiken en verbinden, meldt de voetbalbond.

„Uit onderzoek is gebleken dat er een grote overlap is tussen voetballers en E_voetballers”, zegt Jean-Paul Decossaux, directeur commercie bij de KNVB. „De nieuwe generatie ziet geen verschil tussen online en offline. Digitaal voetballen maakt deel uit van hun voetbalbeleving. Het is dus niet meer dan logisch dat de KNVB met z’n tijd meegaat. Met de komst van E_Oranje hopen wij meer jongeren eerder en langer aan onze sport te binden.”

De 28-jarige Weijland is vijfvoudig Nederlands kampioen van het spel FIFA en de eerste E_voetballer die daarmee een profcontract verdiende.