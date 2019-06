Stephens klopt oud-kampioene Muguruza

Stephens, vorig jaar verliezend finaliste op het gravel in Parijs, versloeg de kampioene van 2016 in twee sets: 6-4 6-3. Stephens wordt sindskort bijgestaan door de ervaren Nederlandse coach Sven Groeneveld, die in het verleden onder meer Maria Sjarapova en Mary Pierce trainde.

De 26-jarige Amerikaanse moest het vorig jaar in de finale in drie sets afleggen tegen de Roemeense Simona Halep. Stephens gaat het nu in de kwartfinales opnemen tegen Johanna Konta. De Britse rekende soepel af met Donna Vekic uit Kroatië: 6-2 6-4. Konta versloeg Stephens onlangs nog op het gravel in Rome.