Seedorf leest Van Basten de les

Bij College Tour vertelt de voormalig speler van onder meer Ajax, AC Milan en Real Madrid over de relatie met de topspits van weleer. „Ik had een beeld bij Van Basten door Capello (Fabio, trainer van AC Milan, red). Hij zei dat we veel op elkaar leken. Capello vertelde altijd dat Van Basten er alles aandeed om beter te worden”, legt Seedorf uit.

„Vervolgens kwam ik bij Oranje nadat Van Basten helaas al van alles over mij had gezegd. We konden goed met elkaar praten over zaken, maar we hadden een verschil van visie en meningen. Ik had geen zin om weer met negativiteit te zitten, dus heb ik een keuze gemaakt. Ik denk dat het een gemiste kans is geweest met Marco. Ik zag het wel zitten.”

Het stak Seedorf dat Van Basten Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder boven hem plaatste in de pikorde. In 2008 speelde de middenvelder op 31-jarige leeftijd zijn laatste interland. Onder Van Basten miste Seedorf het WK van 2006 en het EK twee jaar later.

„Als jij zegt dat Sneijder en Van der Vaart hoger staan in de hiërarchie dan ik, heb je niet begrepen wat hiërarchie betekent”, laat Seedorf aan duidelijkheid niets te wensen over. „Hiërarchie betekent hoeveel strepen je hebt. En ik heb meer strepen dan die jongens. Ik hoef dan geen basisspeler te zijn. Bij Kameroen is mijn derde keeper de leider.”