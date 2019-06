De Jong: ’Anders kan je beter niet naar Barcelona gaan’

Frenkie de Jong heeft plezier op de training bij Oranje. De middenlinie bij Barça is iets anders samengesteld. Toch denk ik op alle plaatsen uit de voeten te kunnen.’’ Ⓒ FOTO’S: BSR/SOCCRATES

LAGOS - Ook in het Cascade Hotel bij het Nederlands elftal waren de discussies niet van de lucht over de penalty voor Liverpool in de eerste minuut van de Champions League-finale tegen Spurs en of deze terecht was of niet. „Voor Gini en Virgil wel lekker”, vond collega-international Kevin Strootman bij de ochtendtraining in de Algarve waar Oranje zich voorbereid op de Nations League Finals. „Ik vond het geen penalty. Het vervelendste blijft dat de ene scheidsrechter hem wel geeft en de ander niet. Je blijft altijd discussie houden en als speler weet je niet waar je aan toe bent.”