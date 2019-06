Oranje Leeuwin Van Es onder het mes

De verdediger van het Nederlands vrouwenelftal liep zaterdag in het oefenduel met Australië in Eindhoven (3-0) een breukje op in een middenhandsbeentje. Na twaalf minuten moest ze zich laten vervangen door Merel van Dongen.

Volgens de KNVB is het op dit moment niet duidelijk hoe snel Van Es zal herstellen. Uit voorzorg reist de Nederlandse selectie daarom met een extra voetbalster af naar Frankrijk voor het WK. Bondscoach Sarina Wiegman heeft verdediger Aniek Nouwen (PSV) aan de selectie toegevoegd als 24e speelster.

Volgens de FIFA-reglementen mag een bondscoach, in geval van een (ernstige) blessure, nog tot 24 uur voor aanvang van het eerste groepsduel een wijziging aanbrengen in de 23-koppige WK-selectie. Oranje begint op 11 juni aan het WK met de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in Le Havre.