Wijnaldum: ’Nu waren er andere tranen’

Met het eremetaal om zijn nek maakt Wijnaldum al dan niet bewust een woordgrap. „Dit is de andere kant van de medaille, want ik weet nog hoe ik er na de verloren finale in Kiev bijliep: heel verdrietig. Nu waren er ook tranen, op het veld bij mijn kids, die ik zelf maar ben gaan halen. Maar deze keer gelukkig wel tranen van blijdschap. Ik ben trots, heel trots. Deze prijs is voor iedereen die me altijd heeft bijgestaan”, aldus het oliemannetje van Liverpool.

„Dit is een prijs die heel veel spelers én clubs willen winnen. Je ziet ook dat teams inkopen om de Champions League te bemachtigen. Het is dé prijs”, aldus Wijnaldum, die samen met Virgil van Dijk, Nederlander 22 en 23 is die de Cup met de Grote Oren in de wacht sleept. „We hebben hem gewoon. En nu willen we hem vaker winnen.”

Maar na de Liverpool-feesten gaat de focus van de Rotterdammer vanaf vandaag op de Nations League. „In die finales willen we als team heel goed presteren, want we zijn met Oranje met een nieuwe trainer en nieuwe spelers aan een cyclus begonnen. We hebben het tot dusver aardig gedaan en kunnen dat nu bekronen.”