De middenvelder ziet bij de Nederlandse international veel van zichzelf terug als speler: visie, karakter en techniek. „Zoiets maakt je blij en trots, maar ik wil me totaal niet met hem vergelijken.”

"Geen gekke gedachte van Louis van Gaal"

Ook vindt De Jong de lofzang van Louis van Gaal, Marco van Basten en Peter Bosz gisteren bij FOX, dat Ajax en Oranje vooral dankzij hem zulke grote stappen hebben gemaakt te veel eer. „Het is leuk om te horen, maar ik hang dat niet aan mezelf op. Het ging daarvoor al veel beter met Ajax en Oranje en dat hebben we doorgezet.”

Dat Van Gaal op dezelfde zender verkondigde dat De Jong niet voor zijn droomclub FC Barcelona had moeten kiezen maar voor een trainer, die het in hem ziet zitten, begrijpt de Ajacied. „Geen gekke gedachte, maar ieder maakt zijn eigen keuze.”

Vlak voordat De Jong in januari impulsief koos voor FC Barcelona – hij heeft nog steeds niet persoonlijk gesproken met trainer Ernesto Valverde – ging zijn voorkeur uit naar Paris Saint Germain. Met trainer Thomas Tuchel voerde hij een prima gesprek over zijn toekomst en rol in Parijs. In principe stond PSG op één en Manchester City op twee – De Jong sprak ook uitgebreid met Pep Guardiola – alvorens hij toch zijn keus liet vallen op zijn droomclub FC Barcelona.

